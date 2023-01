PBA ipinatawag sina Blankley, Powell ng Bay Area

Hayden Blankley ng Bay Area. PBA Images

Ipinatawag ni PBA commissioner sina Myles Powell at Hayden Blankley matapos maghimutok ang dalawang Bay Area players sa social media tungkol sa officiating sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup finals nitong Miyerkoles.

Nagpalabas ng maaanghang na salita ang dalawang Bay Area Dragons sa kanilang mga social media account makaraang masilat sila ng Barangay Ginebra, 89-82, nitong Game 2.

Sinabi ni Blankley na "luto" ang nangyari sa laro, samantalang ikinumpara naman ni Powell ang free throw discrepancy sa pagitan ng Bay Area at Ginebra at tila pinanigan daw ng refs ang Gin Kings.

Dahil dito pinapunta ni Marcial ang dalawa sa Office of the Commissioner para kunan ng paliwanag.

Ayon kay Marcial, humingi naman ng paumanhin ang dalawang player.

Hindi pa opisyal na inanunsiyo kung papatawan ng penalty ang dalawang Bay Area Dragons.

Nakatakdang magharap ulit ang dalawang koponan sa Biyernes para sa Game 4 ng kanilang best-of-7 title series kung saan lamang ang Ginebra, 2-1.

