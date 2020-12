Bakit may problema sa patubig ang hometown ni PBB housemate Jie-Ann

GENERAL SANTOS CITY – Isa sa naging trending topic sa social media kamakailan ang kakulangan sa suplay ng tubig sa hometown ni Pinoy Big Brother (PBB) housemate Jie-Ann Armero, dahilan para pag-usapan ng iba pang kasamahan ang hindi niya madalas na pagligo.

"Minsan lang po [maligo]. Kasi po wala po kaming tubig minsan doon. 'Yung tubig namin doon, isang container po, P12 po. 'Yung container namin, tatlo lang. Para lang po sa mga pagsasaing, paghuhugas 'tsaka pang-inom po. Kaya minsan hindi po ako nakakaligo," ani Armero.

Pinuntahan ng ABS-CBN News ang Malapatan, Sarangani, ang hometown ni Armero.

Sa Purok Pananggalon ng Poblacion sa Malapatan lumaki si Armero.

Kapansin-pansin na ang bawat bahay, mayroong mga container at drum.

Si Edwina Lara, isa sa mga kapitbahay nila Armero, naiyak nang isalarawan ang kanilang sitwasyon sa patubig.

"Nagpapasalamat kami kay Jie-Ann na nabanggit niyang walang tubig. Bihira lang talaga siyang makaligo, totoo ‘yun. Nagpapasalamat din kami na nasabi niya 'yun para matulungan kami... Para hindi na kami mahirapan. Minsan, humihingi na lang kami sa kapitbahay para makainom ang walang pang-inom," kuwento ni Lara.

Iniigib sa balon ang tubig na gagamitin sa ibang bagay: sa paglalaba at pagligo.

May mga drum at containers din ng tubig na sumasalo sa tubig-ulan, para umano may panligo sila.

Hindi lang ang purok nila Armero ang may problema sa tubig.

May mga source umano ng tubig sa lugar, pero kilo-kilometro ang layo.

Ayon kay Malapatan Mayor Salway Sumbo, taong 2019 nang mai-turnover sa LGU ang isang tangke na napapakinabangan ng nasa 800 kabahayan lang sa Poblacion, at hindi kasama rito ang lugar nina Armero.

Inaayos na rin ang pagkakaroon ng Malapatan Water District para naman maisaayos na ang sistema sa tubig.