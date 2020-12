Mga bitak sa pader, nakita sa gusali ng paaralan sa Alabel

Patuloy na nagsasagawa ng rapid assessment ang awtoridad para siyasatin kung may ibang gusali pang may bitak matapos ang lindol. Larawan mula sa Alabel MDRRMO

ALABEL, Sarangani - Isang gusali ng pampublikong paaralan sa bayan ng Alabel ang nakitaan ng mga pagbitak sa pader matapos ang malakas na lindol na yumanig sa Davao Occidental, Miyerkoles ng umaga.

Sa rapid damage assessment na isinagawa ng Alabel Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, may mga pagbitak na nakita sa ground floor ng isa sa school buildings ng Alabel National High School.

Ayon kay Vincent Lim, chief ng operations at warning section ng MDRRMO, wala namang naiulat na nasaktan sa pagyanig at wala rin silang nakitang damage sa mga nainspeksiyong business establishment at mga tanggapan ng local government unit.

"Yong school building lang sa Alabel National High School ang medyo kailangang i-investigate pa kasi may cracks talaga 'yong ground floor ng building. Mino-monitor din namin ang mga barangay pero so far wala namang report pa. Ang munisipyo, ongoing pa ang inspection namin pero so far okay naman at tuloy ang transactions sa munisipyo, pahayag ni Lim.

Unang naiulat ng Phivolcs na sa Alabel ang epicenter ng Magnitude 6.1 na lindol. Binago ito at ginawang 6.2 ang magnitude na ang episentro ay sa Saranggani, Davao Occidental.

Naramdaman naman ang intensity 4 sa Alabel.

Noong nakaraang taon, inilikas ang daang-daang pamilya sa Alabel kasunod ng nakitang tension cracks. Nailipat na sa bagong relocation area ang mga lumikas na residente.

Ayon sa lokal na pamahalaan, ang tension cracks sa bayan ay bunsod ng sunod-sunod na malalakas na lindol noong nakaraang taon.

