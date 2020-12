PANOORIN: Local TV news host sa GenSan, kalmadong nagbalita sa gitna ng malakas na lindol

Watch also in iWantTFC

Kalmado at huwag magpanic. Ito ang payo ng isang babaeng television host sa General Santos City na kalmadong nagbigay ng impormasyon at mga paalala patungkol sa malakas na lindol na yumanig sa lugar.

Sa video na ibinahagi ng Brigada News Davao sa kanilang Facebook page, makikitang nakapokus pa rin ang host nitong si Dryll Bartolaba sa pagbabalita sa nagaganap na lindol noon.

“Nakakaranas po tayo ngayon ng lindol. May pagyanig po ngayon. Aalamin natin sa ilang saglit lamang kung gaano ba kalakas ang lindol na ito at kung saan ang epicenter nito,” pagbabalita ni Bartolaba.

Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs, tumama ang magnitude 6.2 na lindol sa alas-7:21 ng umaga may 86 kilometro timog-silangan ng Saranggani.

Naramdaman naman ang intensity V sa General Santos City.

Sa lakas ng lindol, makikita rin sa video ang paggalaw ng halamang may Christmas decorations sa tabi ng upuan ni Bartolaba.

“Sa sandaling ito may paglindol pa rin, paggalaw pa ring ng lupa tayong nararamdaman sa ngayon,” sabi niya.

Nagpaalala rin si Bartolaba sa mga payo ng disaster agencies na maging kalmado at wag mag panic pag may lindol at sundin ang duck, cover, and hold.