Baclaran Church, napuno sa unang Simbang gabi ng 2020

MAYNILA - Napuno ang Baclaran church sa unang Misa de Gallo para ngayong taon, na siyang unang Simbang gabi rin sa ilalim ng pandemya.

Umabot hanggang sa 2000 person capacity ang loob at labas ng simbahan. Mas kaunti ang dumalo sa paunang evening Mass kinagabihan.

Dahil sinunod ang physical distancing, tila hindi nag mukhang masikip ang lugar.

Mahigpit ang pagpapapasok ng tao sa loob ng compound. May disinfection maging ng mga bisikleta kaya humaba rin ang pila ng mga tao sa labas ng gate pasado alas-4 ng madaling araw.

Ang marami gaya ni Miriam De Leon na mula Navotas, hindi na naabutan ang misa pagpasok sa loob dahil sa haba ng pila sa labas.

"Hindi namin alam ang oras ng Simbang gabi. Alas-4:30 na kami, pumila na kami kaya tapos na, nag novena na lang kami. Ang haba kasi ng pila sa labas," sabi ni De Leon.

"Andiyan pa lang ako sa pintuan, andoon na yong luwag ng dibdib mo, yong pananampalataya mo sa kanya matagal na. Lahat ng problema wala," dagdag niya.

Sa loob, naka physical distancing ang mga nakaupo sa bangko, 3-4 na tao lang. Hanggang 605 tao lang ang pwede papasukin sa gusali kaya nakapila sa physical distancing markers sa labas ang mga iba.

Panay ang paalala ng mga volunteer sa simbahan sa mga tao na panatilihing nakasuot ang kanilang face shields.

Nanabik ang maraming deboto para sa Simbang Gabi ngayong taon.

Dasal ng marami tulad ni Conrado Manaois, "Mawala na ang COVID. Gumaling na ang lahat."

Sabi nila, kakaiba man ngayon ang pagdiriwang dahil sa pandemya, pero patunay ang pagpapatuloy ng Simbang Gabi na mayroon pa ring pag-asa.

Sabi ng mga kabataang dumalo mula Pasay City, panibago ang pakiramdam ngayong taon kahit taon-taon silang nagsisimbang gabi.

"Matatapos na itong 2020, maraming, maraming salamat na nalagpasan natin itong malaking sakunang naganap sa mundo."



These youths from Pasay still have things to be thankful for during the Simbang Gabi, even amid the pandemic pic.twitter.com/rRM5jnP4RX