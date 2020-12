Taunang Simbang Gabi sa CCP gagawin muna online

ABS-CBN News/File

MAYNILA - Online gaganapin ng Cultural Center of the Philippines ang kanilang Simbang Gabi ngayong 2020 dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.

Makikipagtulungan ang CCP sa iba't ibang parokya sa buong bansa para maabot ang mas maraming Katolikong Pinoy sa mundo.

"While this year has been shrouded with concerns over safety and fears of contracting the COVID-19 virus, which have upended many traditions that draw large gatherings including dawn masses, nothing should shake the fundamental pillar of the Catholic faithful and hinder the Filipino traditions,” ayon sa CCP sa isang pahayag.

Samantala, ang Misa de Aguinaldo o misa sa bisperas ng Pasko ay ipagdiriwang mula sa St. Gregory the Great Cathedral parish sa Legazpi City, Albay.

Kulminasyon sa tradisyong ito ang espesyal na misa sa Pasko kasama si Cardinal Luis Antonio Tagle, prefect ng Congregation for the Evangelization of Peoples ng Vatican.

Matatandaang limitado ang mga mass gathering gaya ng mga misa dahil sa coronavirus disease (COVID-19) pandemic.