Hindi naitago ng mga senador ang kanilang galit matapos mapanood ang insidente ng harassment sa mga trauhan ng Philippine Navy ng isang umano'y Chinese vessel malapit sa Pag-asa Islands sa West Philippine Sea noong Nobyembre.

Sa video na ipinakita ni Sen. Francis Tolentino sa Senado, makikitang habang hinihila ng mga tauhan ng Philippine Navy ang isang debris mula sa isang umano'y bumagsak na bahagi ng rocket habang lulan ng isang rubber boat, puwersahan itong hinarang ng aniya'y isang Chinese vessel at pinutol ang lubid.

“Chinese diplomats denied that the incident occurred. They denied that the incident occured, claiming that the friendly consultation took place but the footage on reports clearly show that CCG (Chinese Coast Guard) assertively took the debris in the area while within the Philippine territory,” ani Tolentino.

Dinig din sa video ang pagsigaw ng isa sa mga tauhan ng Philippine Navy sa barko.

Giit ni Tolentino, malinaw itong panghihimasok ng China sa teritoryo ng Pilipinas.

Idinetalye naman ng senador sa kaniyang privilege speech ang iba pang mga insidente ng umano'y harassment at panghihimasok ng China sa bansa.

Ikinagalit ng mga senador ang kanilang napanood at tahasang tinawag na isa na namang pambu-bully ng China ang insidente.

“Ano pa po ang kailangan natin gawin para tigilan ng ating kaibigan na malaking bansa sa Asya ang kanilang pang-aabuso at hindi pagsunod sa isang maliwang na ruling na dapat nilang respetuhin. Bawal ang bully sa mundo,” ani Sen. Loren Legarda.

“Kung nakikinig ang mga Chinese ngayon, we are disgusted and we are offended by what you are doing to our troops in the West Philippine Sea," ayon kay Sen. Ronald "Bato" Dela Rosa.

“As a nation, we wanted to send this message to this bullying country that they will never be able to bully us,” dagdag ni Sen. Joel Villanueva.

Dahil dito, magpapasa ng resolusyon ang mga senador na magpapahayag ng posisyon ng Senado at ihahabol bago ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Beijing, China sa Enero 2023.