ALAMIN: Ano ang herd immunity?

Papunta ang mga commuter sa isang bus loading and unloading area sa may Agham Road, Quezon City noong Oktubre 15, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News

Nasa 60 milyong Pilipino ang target pabakunahan ng gobyerno kontra SARS-CoV-2 sa oras na magkaroon ng bakuna laban sa virus na nagdudulot ng coronavirus disease (COVID-19).

Para sa infectious disease expert na si Dr. Benjamin Co, sapat na ito para magkaroon ng tinatawag na "herd immunity," basta mataas ang efficacy ng bakuna.

Pero ano nga ba ang herd immunity na pinapaulit-ulit ng mga eksperto, lalo na sa panahon ng pagkalat ng mga nakahahawang sakit?

"'Yang konspetong 'yan, ginagamit namin sa pagbabakuna," ani Co sa panayam ng ABS-CBN News.

"A certain population can be protected from a certain virus kung a threshold of vaccination is reached... herd immunity is achieved by protecting people from a virus and not by exposing them to it," ani Co.

Halimbawa, kung 6 sa bawat 10 tao ay mababakunahan kontra sa isang sakit, malaki ang tsansang hindi na ito kumalat pa.

"That will create an immunity even to those who has not or hindi nakatanggap pa ng vaccine dahil majority na ng populasyon, nagde-develop na ng antibodies para hindi na maka-spread ng virus," paliwanag naman ng infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante.

Mahalaga umanong mataas ang efficacy rate ng bakuna para maging mas epektibo ang pagkakaroon ng herd immunity.

Bagaman ang atensiyon ng marami ay nakatuon sa pag-asang manunumbalik sa normal ang pamumuhay dahil sa bakuna, para sa mga eksperto, dapat hindi mawala ang pag-iingat laban sa sakit habang hinihintay pa ito.

Sa ulat ng OCTA Research Group, nakita ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang lugar.

Halimbawa sa National Capital Region, 9 na lugar ang nakitaan ng bahagyang pagtaas ng kaso.

Tumaas din ang reproduction number sa rehiyon, mula .76 noong Nobyembre 10 hanggang 16, naging .83 noong Nobyembre 17 hanggang 23.

Nananatiling high-risk ang Makati sa National Capital Region, Baguio City, Batangas City, Capas sa Tarlac, Davao City, at Pagadian City.

Walang naituturing na high-risk area sa Visayas sa ngayon.

Hindi pa tiyak kung ano ang dahilan ng nakitang pagtaas ng kaso sa ilang lugar.

Ayon sa OCTA, puwedeng dahil ito sa pagbubukas ng ekonomiya, epekto ng mga nagdaang bagyo at unti-unting pagsuway sa health standards dahil sa pandemic fatigue.

Kung magtutuloy-tuloy, malinaw umano itong indikasyon na tumataas na naman ang kaso ng COVID-19.

Dahil marami na ang nagsisilabasan at nagtitipon dahil nalalapit na rin ang Pasko, sinabi ng Department of Health na ang mga ganoong pangyayari ay maaaring maging "superspreader" event.

"Ang superspreading is where the transmission of the virus is suddenly amplified," paliwanag ni Health spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Kapag mass gathering, that is a potential for a superspreader event, lalo na nga po kung tayo ay pupunta sa matataong lugar kung saan ang mga tao ay dikit-dikit," aniya.

Paulit-ulit na paalala ng DOH na sumunod sa minimum health standards: mag-face mask, face shield, dumistansiya sa iba, at palaging maghugas ng kamay.

Sa tala ng DOH ngayong Miyerkoles, umabot na sa 422,915 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

RELATED VIDEO:

Watch more in iWantTFC

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News