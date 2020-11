60 milyon Pinoy target mabakunahan kontra COVID-19

Isang bote na may label na 'Coronavirus COVID-19 Vaccine' noong Oktubre 30, 2020. Dado Ruvic, Reuters/File

Isa ang padyak driver na si Lauro Escapalo sa mga umaasang mabibigyan ng libreng bakuna kontra COVID-19.

"Masaya ako dahil sa bakuna, mas maganda sa katawan ko 'yon," ani Escapalao.

Sa pulong ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases gabi ng Lunes, inihayag ng mga opisyal na target ng pamahalaan na mabigyan ng COVID-19 vaccine ang hindi bababa sa 60 milyong Filipino.

Hindi bababa sa 4 na pharmaceutical companies ang kausap ng gobyerno, ayon kay vaccine czar Carlito Galvez.

Kabilang sa mga unang makatatanggap ng bakuna ay iyong mga mahihirap, matatanda, at pulis at militar, sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte.

"I need a healthy military and police kasi kapag magkasakit lahat 'yan, wala na ako maasahan, wala tayo mautusan," ani Duterte.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, sapat na ang 60 milyon para makontrol ang pagkalat ng virus sa pamamagitan ng "herd immunity."

"Ang herd immunity is anywhere from 60 to 70 percent [of the population]," ani Duque.

Ayon sa World Health Organization, mapapababa ng "herd immunity" ang bilang at bagsik ng kumakalat na coronavirus sa populasyon.

Sinabi naman ng Department of Finance na halos plantsado na ang panggagalingan ng P73.2 bilyon na kakailanganin para sa tinatayang $25 o P1,200 na ilalaan para sa bawat bibigyan ng libreng bakuna.

Tumutulong din ang pribadong sektor, gaya ng International Container Terminal Services, Inc. (ICTSI), para sa 2 milyong doses ng COVID-19 vaccine. Paghahatian ito ng gobyerno at ICTSI.

-- Ulat ni Ina Reformina, ABS-CBN News