MAYNILA—Sari-saring pinaniniwalaang droga gaya ng party drugs, shabu, at marijuana ang nasamsam ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at National Bureau of Investigation (NBI) sa isang sting operation sa isang resort sa bayan ng Mabini, Davao de Oro noong Sabado ng gabi.

Sa ulat ng PDEA Region XI, aabot sa P1.5 milyon ang pinagsama-samang halaga ng mga droga.

Around P1.5 million worth of suspected party drugs, shabu & marijuana were seized in a sting operation at a resort in Davao de Oro last Saturday.



The NBI & PDEA arrested 17 people, many of whom authorities claimed were caught amid a drug session.



📸:PDEA Region XI pic.twitter.com/yg1mKWADvv