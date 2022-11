Sinamantala ng mga estudyante ang huling araw ng libreng sakay para sa mag-aaral sa LRT-2 Recto Station ngayong Sabado. Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

MANILA — Nanghinayang ang ilang mag-aaral at magulang sa pagtatapos ng libreng sakay sa tren ng LRT-2 nitong Sabado.

Sinamantala na ng mga estudyante ang huling araw ng libreng sakay.

Laking pakinabang sa first-year-college students na sina Lei Abanilla, Joanna Casandra Badinas, at Cristine May Bausin ng National University na wala silang binayarang pamasahe sa lrt-2 nitong nakaraang dalawang buwan.

Uuwian sila galing University Belt sa Maynila papuntang iba-ibang parte ng Metro Manila.

Umaabot ng P300 ang natitipid nila kada linggo.

“Kasi from sa bahay namin, kailangan mag-jeep and LRT-1, and pagdating namin dito may libreng sakay na pwedeng makabawas sa pamasahe,” sabi ni Badinas.

Marami nang gastusin sa school and kahit papano nababawasan ang iisipin namin kasi libre siya. Nakakalungkot kasi last day na and sana po talaga napatuloy,” sabi ni Bausin.

Grade 11 student Sheen Mamauag, who begins face-to-face classes this month, buys a Beep card for future LRT-2 rides, since the libreng sakay ended.



She spends P100 a day commuting from QC to Manila. pic.twitter.com/qPcel8oGZJ — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) November 5, 2022

Bumili na ng Beep card na gagamitin sa mga susunod na araw ang Grade 11 student na si Sheen Mamauag na magsisimula pa lang mag-face-to-face classes sa University of the East.

Nanghihinayang ang kanyang nanay na si Noeme dahil ngayon pa lang nila sana mapakikinabangan ang libreng sakay.

“Makakatipid sa allowance ng mga bata. kahit papano ‘di ba. Instead na i-burden pa namin ang kanilang fare, so eto na nga, si libreng sakay malaking tulong sa mga parents and estudyante. Dagdag sa baon na lang nila ‘yon,” sabi ng nanay.

“Sana i-extend na lang, sana hanggang matapos kung pwede naman.”

Nauna nang sinabi ng Light Rail Transit Authority (LRTA) na hindi kakayaning palawigin ang libreng sakay dahil kailangang maglaan ng pondo para palawakin, isaayos at ipa-upgrade ang linya ng tren.

Ayon sa LRTA, bibigyan naman ng 20-percent discount ang mga mag-aaral na may ipapakitang valid school ID simula Linggo, November 6.

Pero wala na sana ito kung masusunod ang mga mag-aaral gaya nina Lei Abanilla.

“Mas ok po ‘yong libre, kasi kahit papaano may babayaran pang 20 percent discount, convenient lang po ‘pag libre,” sabi niya.

— Party-list: Expanded student aid kailangan —

Tinutulak ng Kabataan partylist na palawakin ang tulong pinansyal para sa mga estudyante para maitawid nila ang gastos sa transportasyon.

“Nakakadismaya na ititigil ang libreng sakay para sa mga estudyante kung kailan babalik na sila sa mga paaralan, at habang dama rin ng mga estudyante ang bigat ng inflation at mga gastusin sa eskwelahan,” sinabi ni Kabataan Rep. Raoul Manuel sa isang pahayag.

Dapat din aniyang isabatas na ang mga panukalang makagagaan sa bulsa ng publiko, gaya ng pagtanggal ng excise tax at value added tax (VAT) sa mga produktong petrolyo at pagtaas ng minimum wage.

Simula nang magsimula ulit ang mga klase nitong Agosto, tanging LRT-2 ang nakapagpatupad ng libreng sakay para sa mga estudyante.

Ayon sa LRTA, mahigit 1.56 milyon ang naitalang gumamit ng libreng sakay para sa estudyante mula Agosto 22 hanggang Nobyembre 3.

Umabot naman ng P30 milyong ang nawalang kita ng LRT-2 sa pagpapatupad nito.

Naunang inirekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pag-upo niya sa puwesto na mag-alok ng libreng sakay ang lahat ng linya ng tren.

Student discount naman ang pinatupad ng MRT-3.

Samantala, hanggang Disyembre 2022 na lang tatagal ang libreng sakay sa EDSA bus carousel matapos laanan ng dagdag na P1.4 bilyong pondo.

Walang popondohang libreng sakay batay sa budget ng pamahalaan para sa susunod na taon. — Ulat ni Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News