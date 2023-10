Memorial sa Tel Aviv, Israel para sa daan-daang namatay dahil sa pagsalakay ng Hamas militants, Oktubre 14, 2023. Abir Sultan, EPA-EFE



Humahagulgol ang kapatid ni Grace Prodigo-Cabrera, ang ikaapat na Pilipinong nasawi sa nagpapatuloy na digmaan sa Israel.

Hindi matanggap ni Mae Prodigo-Minierva na wala na ang kapatid na caregiver.

"Sis, mahal na mahal ka namin. Kung si inay natanggap na, ako hindi... Bakit ikaw pa?" ani Minierva.

Mabait at matulungin aniya ang kapatid.

"Grasya [siya] talaga... Ang palayaw ni grace is grasya Mahal na mahal yun ni tatay," ani Minierva.

Halos hindi naman makapagsalita ang kanilang ina na si Paterna Prodigo dahil sa nangyari sa anak.

Mismong ang Overseas Workers Welfare Administration at Philippine Embassy ang tumawag sa pamilya Prodigo para kumpirmahin na isa si Prodigo-Cabrera sa natagpuang patay sa labas ng Kibbutz Be'eri matapos mag-match ang kaniyang fingerprints sa passport.

Hiling ni Paterna na makita ang mga labi ni Grace kahit sa huling sandali.

"Kahit sandali gusto siyang makita ng mga kamag-anak niya," ani Prodigo.

Aniya, mapabilis sana ng gobyerno ang pag-uwi ng mga labi ng kaniyang anak at matulungan sila na maiproseso at makuha ang mga benepisyo nito sa Israel.

Isang bayani naman kung ituring ng bayan ng Maasin, Iloilo si Grace dahil sa tapang at sakripisyo nito nang ibuwis ang kanyang buhay para mailigtas ang kaniyang inaalagaang amo.

"We're going to recognize her as hero ng bayan natin at maging inspirasyon din na ipakita ang totoong puso ng Pinoy," ani Maasin mayor Francis Amboy.

— Ulat ni Rolen Escaniel