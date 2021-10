Nagkakabit ng plastic barrier sa kaniyang jeep ang tsuper na si Angelo Romeo, 60 noong Abril 2021. Nitong Miyerkoles, naghain ng fare hike petition ang mga tsuper sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board para humirit ng dagdag-pasahe, sa harap ng pagtaas ng presyo ng langis. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Inihain na ng mga transport group sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board nitong Miyerkoles ang hiling na taas pasahe.

Mula sa P9 na minimum fare, hiniling ng mga tsuper at operator na itaas ito sa P12.

Sabi ng mga tsuper, dapang-dapa na sila dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo.

Pumalo na sa higit P16 kada litro ang itinaas sa presyo ng gasolina, habang P15 naman sa diesel.

Bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, nabawasan pa ang bilang ng mga pasaherong puwedeng isakay dahil sa umiiral na quarantine restrictions.

Pero si Transportation Secretary Arthur Tugade, tutol sa P3 dagdag-pasahe.

Pero ang pinuno ng National Center for Commuter Safety and Protection na si Elvira Medina, ramdam ang paghihirap ng mga tsuper at tingin niya'y napapanahon na ang hirit na dagdag-pasahe.

May hamon din siya sa mga tutol sa fare hike.

"Bumaba po siya at sumakay ng jeep para malaman niya para malaman kung anong hirap na dinadanas. Hindi din sapat ang mga jeep na dumadaan dito, alam po ba ninyo marami sa jeepney driver ang nag choose na hindi na sila tumakbo muna dahil hindi nila kaya ang cost of operations," ani Medina.

