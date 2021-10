Watch more on iWantTFC

MAYNILA— Naging mas abala ang mga tauhan ng Commission of Elections nitong Biyernes, ang huling araw ng pagtanggap ng mga certificate of candidacy at certificate of acceptance of nomination ng mga nais sumabak sa Halalan 2022.

Buena mano sa mga kandidato ang isang Iluminado Macalalad.

Tatakbo rin sa pagkapangulo ang dating tagapagsalita ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Ernesto Abella, na tatakbong independent candidate.

Sinamahan naman ni Vice President Robredo ang kaniyang running-mate na si Sen. Francis "Kiko" Pangilinan sa paghahain nito ng kaniyang certificate of candidacy.

Susubok naman sa kaniyang ika-2 termino sa senado si Sen. Sherwin Gatchalian.

Naghain din ang nakapiit na senador na si Leila De Lima ng kandidatura para muling sumubok sa senado- sa pamamagitan ng kaniyang mga abogado.

Naghain din ng kaniyang kandidatura si dating senador Antonio Trillanes IV.

"I was never vocal about running for vice president. If VP Leni runs for president, I will run for senator, 'yun po ang decision ng aming grupo," aniya.

Nais ding maging senador ni dating agriculture secretary Manny Piñol sa ilalim ng tambalan nina Sen. Panfilo Lacson at Senate President Vicente Sotto III ng Nationalist People's Coalition.

Ipinaghain din ng COC ng kaniyang mga kinatawan ang negosyante at YouTuber na si Francis Leo Marcos bilang senador. Nauna na siyang inaresto dahil sa paglabag umano sa optometry law.

Naghain din ng kandidatura ang dating ABS-CBN anchor at dating Vice President na si Noli De Castro.

Nang tanungin bakit niya nais bumalik sa pulitika: "Iisa lang po ang sagot ko… Noong ako’y maging senador, tatlong taon lamang, sabi nila… Eh puwede ka namang maglingkod habang nasa radyo at telebisyon pero iba po ang paglilingkod pagdating sa senado. Kaya after 3-years ipagpapatuloy ko ho yung 252 na batas na aking nai-file na. Alternative, Expanded Senior Citizens act, 'yung quarantine act ay lalong lalong kailangan natin."

Nagtutugma rin aniya ang adbokasiya nila ni presidential aspirant Manila Mayor Isko Moreno Domagoso kaya minabuti niyang sumama sa partido nito.

Samantala, naghain ng kaniyang kandidatura para sa reelection si Marikina Mayor Marcy Teodoro.

Naghain na rin ng kandidatura sa pagka-bise alkalde si Councilor Junjun Concepcion sa Pasig City.

Naghain ng certificate of candidacy para tumakbong kongresista sa unang distrito ng Cavite si incumbent Vice Governor Jolo Revilla.

Orihinal na nakatira si Revilla sa Bacoor City, ang ikalawang distrito ng Cavite, pero lumipat na umano siya noong nakaraang taon sa Rosario na bahagi ng unang distrito.

Balak naman ng ina nito na si Bacoor Mayor Lani Mercado Revilla na tumakbong kongresista sa ikalawang distrito habang susubukan ni Rep. Strike Revilla na palitan siya sa pagka-alkalde.

-- May mga ulat nina Michael Delizo, Vivienne Gulla, at Johnson Manabat, ABS-CBN News