MAYNILA—Inihayag ni Health Sec. Francisco Duque na ramdam na ang pagbaba umano ng mga kaso sa Metro Manila base sa naitatalang transaksyon ng One Hospital Command Center.

"Ang mga araw-araw na transaksyon na tinatanggap ng One Hospital Command ay talagang bumababa na at nagkaroon po ng average na mga 284 transactions kada araw," ayon sa kalihim nitong Miyerkoles.

"At ang pinakamataas po na amin pong naobserbahan na bilang ng transaksyon ay 4 — 547 noon pong Agosto, ika-31 ng Agosto. But of course, dito nakita na lang dito inumpisahan sa September, 367 at makikita po natin as of October 6 ay nasa 208 transactions ang natanggap ng One Hospital Command."

Kung titingnan din aniya ang mga naitatalang kaso, mas mababa ng 25% ang recorded cases ngayong linggo kumpara noong nakaraang linggo, dagdag ni Duque.

"Positivity rate ng atin pong mga kaso ay bumaba na rin po to 18% of all cases or all tests ang positivity rate ay nasa 18%. Nanggaling po ito sa mataas umabot hanggang 27%. So again . . . ito po ay senyal na talagang nag-umpisa na po ang pagbaba ng atin pong mga kaso," mungkahi niya.

Matatandaang una nang sinabi ng DOH na posibleng "artificial" o hindi totoo na bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 dahil sa ilang factor, tulad ng pagbaba ng kapasidad ng mga testing laboratory nitong mga nakaraang araw.

Samantala, sinabi naman ni Defense Sec. Delfin Lorenzana na lumuluwag na ang ilang ospital at hindi na nangangailangan pa ng dagdag na health workers.

Matatandang inutos noon ni Pangulong Duterte sa Armed Forces of the Philippines na ilagay muna ang ilan sa kanilang medical workers sa ilang ospital sa Metro Manila dahil sa kakulangan ng health care workers na tututok sa mga pasyenteng tinamaan ng COVID-19.

KAUGNAY NA VIDEO

Watch more on iWantTFC