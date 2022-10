7 Dumagat patay sa diarrhea sa Quezon, Rizal

(UPDATED) Umabot na sa pito ang namatay na mga Dumagat sa diarrhea dahil sa water contamination matapos manalasa ang Bagyong Karding.

Anim ay galing sa bulubunduking barangay na Lumutan sa General Nakar, Quezon. Isa naman ay galing sa Sitio Nayon sa barangay Sta. Ines sa Tanay.

Sa panayam ng ABS-CBN News sa telepono kay Quezon Provincial Health Officer Dr. Kristine Villaseñor, noong Setyembre 26 ay naitala ang unang pasyente na dead on arrival sa Rural Health Unit ng Tanay, Rizal.

Setyembre 29 ay may nadagdag na limang namatay at may higit 70 pang pasyente ang naitala dahil sa diarrhea at ubo at sipon.

Ayon kay Dr. Villaseñor, nagtungo na ang team ng Provincial Health Office, Gen. Nakar Rural Health Unit at Southern Luzon Command (SOLCOM) ng Philippine Army sa Brgy. Lumutan at nagdala na ng tubig na maiinom at mga gamot.

Nagsagawa na rin ng medical mission sa lugar at tinuruan ang mga katutubong Dumagat ng tamang kalinisan.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News