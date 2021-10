Mark Anthony Halili with Councilor Bang Kalaw. From Bong Kalaw's Facebook page



Maagang nagtungo nitong Sabado sa Comelec Office sa Tanauan City si Mark Anthony Halili para maghain ng kanyang certificate of candidacy sa pagtakbong alkalde ng lungsod.

Napili nitong partido ang Pederalismo ng Dugong Dakilang Samahan.

Si Halili ang panganay na anak ni dating mayor Antonio Halili, na binaril at pinatay sa harapan ng Tanauan city hall habang nagfa-flag ceremony noong July 2, 2018.

“Nu’n pa naman kasi si daddy ang gusto niya ako na ang susunod. At that time we decided lang na hindi na muna. Unang-una family and masyadong abrupt at that time. Saka ’yung negosyo hands on kasi ako sa negosyo, hindi pwedeng basta iwanan,” ayon kay Mark.

Sakaling manalo, prayoridad niyang magawa ang lahat ng naipangakong proyekto ng ama at ipagpatuloy ang inumpisahang programa ng nakababatang kapatid, si incumbent Mayor Angeline “Sweet” Halili.

“Si daddy ang gusto free hospital. Ginawa naman na ni Sweet, inumpisahan na niya, nakabili na ng lupa ba-budgetan na lang pampagawa. Of course, there’s a long process. May study pa ’yan. Kailangan kino-consult din lagi ang DOH eventually mapapa-bid na ’yan. Siguro ’pag ako sinuwerte ako na ang magi-implement na nu’n,” aniya.

Tutukan din ni Halili na malagyan ng bypass roads ang bawat adjacent barangays sa lungsod, paghikayat sa mga investors, farm to market road, at mas maayos na serbisyo para sa mga residente ng Tanauan.

“With new developments kailangan ng malaking demand sa kuryente, may needs din sa water lalo na ang drainage system. Hindi pwedeng build and build lang tapos wala kang hydraulic study kasi ’yung baha it’s a problem na nakikita natin,” pahayag ni Mark.

Sabi naman ni Mark, maaaring tumakbo si Angeline sa pagka-kongresista ng Batangas.

Kaya bukod sa makakatapat niya sa pagka-alkalde si former congressman Sonny Collantes na ninong niya sa kasal, makakatapat naman ng kanyang kapatid sa pagka-kongresista ng ika-3 distrito ng Batangas ang ninang na si Maria Theresa “Maitet” Collantes.

Sinubukang hingian ng news team ng pahayag ang mag-asawang Collantes, pero isinasaayos pa ang schedule. — May ulat ni Andrew Bernardo