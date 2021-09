MAYNILA - Lusot na nitong Martes sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panukalang batas na lilikha ng tanggapan para sa "judiciary marshalls" na tututok sa mga insidente ng pagpatay at iba pang krimen laban sa mga miyembro ng hudikatura.

Sumalang na sa plenary session ng Senado ang panukalang batas ni Senator Richard Gordon para sa mga amyenda dito.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 1947, planong lumikha ng sariling opisina para sa judiciary marshalls kasunod na rin ng mga naitatalang pagpatay sa mga Supreme Court justices, abugado, at iba pang court personnel.

Sumentro ang pagtatanong sa Section 5 ng panukalang batas ni Gordon.

Ayon kasi sa Section 5, ibibigay ang “primary jurisdiction” sa pagsasagawa ng imbestigasyon sa mga krimen at iba pang kahalintulad na insidente laban sa mga justices at court personnel sa mga miyembro ng judiciary marshalls.

"The Judiciary Marshal shall have primary jurisdiction to undertake investigations of crimes and other offenses committed against justices, judges, court officials and personnel, halls of justices, courthouses, and other court properties," base sa Section 5.

Nais ni Senator Ronald “Bato” Dela Rosa na amyendahan ang bahaging ito para aniya mapanatili ang “separation of powers” sa mga sangay ng pamalaaan.

Nangangamba si Dela Rosa, na dating hepe ng kapulisan, na sakaling makalusot ang naturang probisyon ay malalagay sa kompromiso ang imbestigasyon sa mga kasong may kinalaman sa mga justices at iba pang miyembro ng judiciary.

“The official judicial marshalls should not be granted the primary jurisdiction to conduct (investigation) over crimes and offenses committed against justices, judges and other court personnel," ani Dela Rosa.

"This is clearly an executive function and should not be encroached upon by the judiciary unless such investigation will fall on the administrative supervision of the Supreme Court," dagdag niya.

Pero paliwanag ni Gordon, layon lamang ng nasabing probisyon na palakasin ang kapangyarihan ng judiciary marshalls sa pagsasagawa ng sarili nitong imbestigasyon at hindi aniya nito inaalis ang patuloy na pakikipagtulungan sa hanay ng Philippine National Police at ng National Bureau of Investigation.

“Primary means, sila (judiciary marshalls) ang unang hahawak (ng kaso ) at hindi nangangahulugan na hindi na sila makakakuha ng tulong sa iba. Hindi naman ipagkakait 'yan ng NBI o ng pulis,” paliwanag ni Gordon.

Hindi nagkasundo sina Dela Rosa at Gordon matapos manindigan ang huli sa orihinal na bersiyon ng panukala.

Dito na sumingit si Senator Francis Tolentino at ipinanukala ang pagpapalit ng ilang salita sa pinagtatalunang probisyon.

Sa huli, nagkasundo ang mga mambabatas na alisin na lang ang salitang “primary” sa section 5, kapalit ng mga salitang “concurrent with the law enforcement agency.”

Binalikan naman ni Gordon ang listahan ng mga justices, judges at court personnel na napatay sa nakalipas na maraming taon.

Kabilang dito ang pagpatay kina dating Siargao Municipal Trial Court Judge Exequil Dagala na pinasok at pinagbabaril sa loob ng kaniyang kuwarto sa Del Carmen, Siargao Island noong Nov. 1, 2019.

Gayundin ang pagpatay kay Judge Maria Teresa Abadilla ng Manila Regional Trial Court na binaril sa loob mismo ng kaniyang chamber sa Manila City Hall noong November 11, 2020, at ang pagpatay kay retired Court of Appeals Justice Normandie Pizzaro.

- Ulat ni Johnson Manabat, ABS-CBN News

BALIKAN

Watch more on iWantTFC