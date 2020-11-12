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Legal profession reels from killing of Manila judge

ABS-CBN News

Posted at Nov 12 2020 11:58 PM

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The death of a Manila judge at the hands of her own clerk inside her chamber on Wednesday brought shockwaves throughout the legal profession. Mike Navallo has the details. - The World Tonight, ANC, Nov. 12, 2020
 
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