MAYNILA - Dahil sa epekto ng bagyong Karding, walang pasok pa rin sa Martes, ika-27 ng Setyembre, ang mga estudyante sa lahat ng antas sa ilang lugar.

Kabilang dito ang San Miguel sa Bulacan, at sa Polillo Islands at Gen. Nakar sa Quezon, ayon sa pahayag ng mga lokal na opisyal ngayong Lunes.

“Hindi muna namin pinapapasok bukas ang lahat ng ating mga estudyante mula kolehiyo hanggang elementarya,” sabi ni San Miguel Mayor Roderick Tiongson sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo.

“Mga teacher siguro, pwedeng pumasok para lang maglinis, katuwang ang mga nanunungkulan sa bawat barangay, kasi marumi po sigurado,” dagdag niya.

Sabi ni Tiongson, may mga barangay sa bayan na nananatiling lubog pa rin sa baha isang araw matapos ang paghagupit ng bagyong Karding.

Ang pamahalaang panlalawigan ng Quezon naman ang nag-anunsyong walang pasok pa rin bukas sa “bayang lubos na napinsala ng bagyo”, partikular ang Polillo Group of Islands at Gen. Nakar.

Tumama ang Karding sa Luzon nitong Linggo at nagdulot ng mga pagbaha at pagkasira sa mga kabahayan at ilan pang pasilidad.

Nitong Lunes ay kanselado ang pasok sa lahat ng paaralan at ng mga nagtatrabaho sa gobyerno sa buong Luzon dahil kay Karding.

