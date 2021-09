MAYNILA — Sa bisperas ng pagunita sa ika-49 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law, nagkasa ng noise barrage nitong Lunes ang mga madre at mga personnel ng St. Scholastica's College Manila.

Nagsagawa ng noise barrage ang mga madre at personnel ng St. Scholastica's College Manila para kondenahin ang umano'y katiwalian sa gobyerno at manawagan sa publiko na bumoto laban sa mga tiwaling politiko sa darating na #Halalan2022 | via @RayaCapulong

Gamit nila ang maliliit na bell, iba pang pampaingay at hawak ang mga placard na may nakasulat na "corruption wakasan na," "tumindig laban sa tiranya," at "no more Duterte-Marcos in 2022."

"Ito ay pagpapakita na ang mga tao ay hind na masikmura ang kalagayan sa ating bansa lalong lalo na matindi ang kinakaharap na problema pero itong mga tao sa administrasyon ay hindi tumutugon nang maayos sa pandemya kundi pagnanakaw sa kaban ng bayan," sabi ng isang madreng nagprotesta na tumangging ibigay ang pangalan.

Wala mang binanggit, kasabay ng kanilang protesta ang imbestigasyon sa sinasabing maanomalyang pagbili ng PPEs ng gobyerno noong 2020.

Dapat anilang solusyunan at tutukan ang mga nagkakasakit, ang nagpapatuloy na pagtaas ng kaso ng COVID-19, at ang ayuda para sa mga higit na nangangailangan.

Bilang tao ng simbahan, sila anila ay umaapela rin sa publiko na bumoto laban sa mga tiwaling politiko sa darating na Halalan 2022.