Pumayag na si Pangulong Rodrigo Duterte na magkaroon ng pilot implementation ng limitadong face-to-face classes sa mga lugar sa bansa na may mababang bilang ng mga kaso ng COVID-19.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inaprubahan ni Duterte ang panukala ng Department of Education (DepEd) dahil kinilala nito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng face-to-face classes.

"Ito po'y hindi lang issue ng edukasyon. Issue na rin po ito [ng] health, mental health ng ating mga kabataan. At issue na rin po ito ng ekonomiya kasi baka mayroon tayong henerasyon na mawala dahil wala po tayong face-to-face," ani Roque.

Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, wala pang petsa kung kailan magsisimula ang dry run pero 100 pampublikong paaralan ang nakatakdang lumahok dito.

Tinutukoy pa aniya ng DepEd ang 20 pribadong paaralan na sasali rin sa pilot implementation.

Ang mga lalahok na paaralan ay dapat pumasa sa safety assessment ng DepEd.

Dapat ding may basbas ng lokal na pamahalaan ang pagsali sa dry run at may written consent mula sa mga magulang na nagsasabing payag silang pumasok muli ang kanilang mga anak.

Sapat din dapat ang mga pasilidad ng mga paaralan para magpatupad ng mga health protocol laban sa COVID-19.

Ayon kay Briones, puwedeng lumahok sa pilot implementation ang mga gurong may edad 65 pababa basta wala silang comorbidity. Hindi rin kailangang bakunado ang guro.

Lalagyan din ng limitasyon ang bilang ng mga estudyante sa isang klase: 12 sa Kindergarten, 16 sa Grade 1 hanggang 3 habang hanggang 20 naman sa mga kumukuha ng technical-vocational track sa senior high school.

Half-day at "alternate weeks" lang din ang pagpasok ng mga estudyante. Ibig sabihin, kasabay ng face-to-face classes ay magpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa pamamagitan ng distance learning.

Tatagal nang 23 buwan ang pilot implementation.

"Kung safe ang pilot, if it is effective, then we will gradually increase," ani Briones.

Nilinaw naman ni Briones na posibleng itigil ang pilot implementation kung may magbabago sa risk assessment ng lugar at may banta ng hawahan ng COVID-19.

Welcome naman sa Alliance of Concerned Teachers (ACT) ang anilang matagal na dapat na naaprubahang face-to-face classes.

Tinawag ng ACT na makabuluhang hakbang ang pag-apruba upang mapabuti ang paghahatid ng edukasyon sa panahon ng pandemya.

May 28.2 milyong enrollees na para sa kasalukuyang school year, mas mataas sa 26.2 enrollees noong nakaraang taon.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News