MAYNILA — Milyon-milyong estudyante ang bumalik sa pag-aaral ngayong Lunes kahit nakahinto pa rin ang pagpapatupad ng face-to-face classes dahil sa patuloy na COVID-19 pandemic.

Sa virtual program para sa pagbubukas ng School Year 2021-2022, sinabi ni Education Secretary Leonor Briones na 24.6 milyon na estudyante na ang nag-enroll sa mga pampubliko at pribadong eskuwelahan.

Ang bilang na iyon ay katumbas ng 93.8 porsiyento ng 26.2 milyong nag-enroll noong nakaraang school year.

Pero inaasahan ng mga opisyal na tataas pa ang bilang ng mga estudyante, lalo't hindi pa kasama sa bilang ang mga nag-enroll sa Alternative Learning System at Philippine schools overseas.

Palalawigin din ng Department of Education (DepEd) ang enrollment period hanggang Setyembre 30. Nakatakda sana itong matapos noong Setyembre 13 matapos ang halos 1 buwan.

Ayon kay Education Undersecretary Revsee Escobedo, umaasa silang malalagpasan pa ng bilang ng enrollees ngayong taon ang bilang noong nakaraang taon.

Sa kaniya namang mensahe, itinuturing namang "success" o tagumpay ni Education Secretary Leonor Briones na nakapagbukas ulit ng klase sa gitna ng pandemya.

Ito'y kahit maraming mga guro, estudyante at magulang ang nahirapan sa unang taon ng distance learning, at may ilang grupo ring nagsasabi ngayon na walang pinagkaiba ang bagong school year sa nakaraan.

Sa programa, nagbigay rin ng mensahe si Pangulong Duterte, na nagsabing patunay ang pagbubukas ng klase sa dedikasyon ng pamahalaan na makapagbigay ng dekalidad na edukasyon sa mga estudyante.

Ito'y kahit may mga duda kung natututo nga ba ang mga estudyante sa unang taon ng distance learning.

Sa ilalim ng distance learning, mag-aaral ang mga bata mula sa kanilang mga bahay sa pamamagitan ng printed at digital modules, online classes, at TV and radio instructions.

Isa ang Pilipinas sa 2 bansa sa buong mundo na hindi pa nagpapatupad ng partial o full face-to-face classes mula nang mag-umpisa ang pandemya, ayon sa United Nations Children's Fund.

— Ulat nina Jaehwa Bernardo at Bianca Dava, ABS-CBN News