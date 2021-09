Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Tila magtutuloy-tuloy ang paniningil ng health care workers ng kanilang special risk allowance (SRA) mula sa Department of Health (DOH) dahil bukod sa nakatengga pa ang pondo, wala ring budget para dito sa 2022.

Sa budget briefing sa Kamara, napuna ni Marikina Rep. Stella Quimbo na kakaunti pa lang ang nailalabas sa P311 million na pondo para sa SRA.

Dito napaamin ang DOH na walang pondo para sa SRA sa 2022 proposed budget dahil nakapaloob daw ito sa panukalang Bayanihan 3, na nakatengga pa sa Senado.

"Bayanihan 3 is hanging in the balance, di tayo sure kung magiging batas 'yun. Ang tanong natin saan kukunin 'yan," tanong ni Quimbo sa DOH.

Sabi pa ni Quimbo, kahit sa Bayanihan 3 ay wala namang nakalaang pondo para sa SRA dahil kinopya lang ang probisyon nito sa Bayanihan 2 kaya dapat ay inilagay ito sa panukalang 2022 budget ng DOH.

"As far as I know, we just copied the provision in Bayanihan 2, but without itemized appropriation... So basically ang inaasahan GAA (General Appropriations Act)," sabi ni Quimbo.

Matatandaang ang naantalang pagbibigay ng SRA ang isa sa mga kinasasama ng loob ng health workers.

Nito lamang Miyerkoles, patuloy ang kilos protesta ng mga medical workers para ipanawagan ang pagbaba sa puwesto ni Health Secretary Francisco Duque.

—Ulat ni RG Cruz, ABS-CBN News