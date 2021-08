Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Mga kawani naman ng Dr. Jose Fabella Memorial Hospital ang nag-picket para ipaalala sa Department of Health (DOH) na tapos na ang 10 araw na deadline sa pagbabayad ng kanilang mga benepisyo.

Anila, iilan lang sa mga taga-Fabella ang nakatanggap ng special risk allowance (SRA) at wala pang meals, accommodation and transportation (MAT) allowance at active hazard duty pay.

Kaya isa na lang ang pakiusap nila ngayon kay Health Secretary Francisco Duque.

"Bumaba na siya (sa puwesto) dahil kung ang iintayin pa niya, ma-clear siya sa COA, hindi mangyayari 'yon, dahil kung mag-clear man siya sa COA, kaming mga frontliner ay kakasuhan namin siya ng negligence and incompetence," pahayag ni Dr. Margarita Esquivel, presidente ng unyon sa Fabella.

Hindi lang daw kasi sa benepisyo nagpabaya ang DOH.

"May swabbing daw every 14 days, totoo ba 'yun? Hindi 'yun totoo," ayon ng isa sa kanila.

Wala ring sapat na proteksiyon ang mga health worker na araw-araw sumusuong sa COVID-19.

Nagprotesta din ang mga taga-Research Institute for Tropical Medicine (RITM) na hindi rin nakatatanggap ng mga benepisyo sa kabila ng mahalagang papel sa pagsusuri ng COVID-19 transmission.



Aminado naman ang DOH na may pagkaantalang nangyayari dahil sa validation process.

Hinahanapan pa rin daw ng pondo ang MAT allowance na nitong June 1 lang naaprubahang gawing cash.

Muli namang kinampihan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang DOH.

"Kasi hindi ka basta-basta maggastos. Magbayad ka nang walang basis, mafa-flag ka na naman. The DOH hands are tied and could not give the SRA to all health workers because of the limitations of the law," ani Duterte.

Pero ayon sa employees association ng St Luke’s Medical Center, kinukumplika lang ng DOH ang proseso.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News