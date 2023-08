Sen. Francis "Chiz" Escudero (left) and the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal (right).

MAYNILA — Plano ng isang senador na maghain ng panukalang maglalaan ng hindi bababa sa P100-milyong pondo para sa pagtatayo ng pasilidad sa Ayungin Shoal kapalit ng BRP Sierra Madre.

Ayon kay Sen. Francis "Chiz" Escudero, hindi military facility ang nais itayo kundi isang "shelter" na magsisilbing kanlungan ng mga sundalong Pinoy at mangingisda.

Aniya, maaari itong gamitin sakaling kailangan ng mga sundalo o mangingisda ng pangsamantalang masisilungan tuwing masama ang lagay ng panahon sa laot sa lugar.

“I will be proposing in the deliberations of the national budget that we allocate at least P100-million for the construction of facilities in that area. Not a military base but a shelter... for our soldiers and for fishermen, whatever their nationality, who maybe facing rough waters in that part of the sea... so we can finally replace the BRP Sierra Madre,” ani Escudero.

Ginawa ni Escudero ang naturang pahayag matapos ang privilege speech ni Sen. Jinggoy Estrada kung saan muli nitong iginiit na hindi nangako ang kanyang ama, na si dating pangulong Joseph Estrada, sa China na aalisin sa lugar ang BRP Sierra Madre.

Dagdag ni Escudero, “irrelevant” na ang komento ng ilan na nagpapalutang ng umano’y pangakong pag-aalis sa Ayungin Shoal ng isinadsad na BRP Sierra Madre dahil nagsalita na rin mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isyu.

“I think the comments of Mr. (Rigoberto) Tiglao or anyone for that matter at this point in time is irrelevant. The president has already spoken and said that there is no such agreement [or] commitment, and if there was, that he hereby rescinds it. That should have put an end to this issue,” sabi ni Escudero.

Nanawagan din ang naturang senador na magkaisa sa naturang isyu dahil, aniya, ang mga Pilipino na ang "nag-aaway at nagtuturuan" dahil sa mga pahayag ng mga opisyal ng China.

“Nagkakaisa dapat tayo kaugnay ng posisyon, paninindigan at prinsipyo natin sa bagay na ito at hindi tayo dapat nag-aaway-away at nagtuturuan,” ani Escudero.

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC