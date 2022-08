MANILA -- Nilagdaan na nitong Agosto 4 ang bagong 18.3 megawatts Emergency Power Supply Agreement (EPSA) sa pagitan ng Oriental Mindoro Electric Cooperative, Inc. (ORMECO) at TOPTEAM Power Generation, Inc.

Sinabi ni ORMECO Acting General Manager Engr. Humphrey Dolor na sa pagkakaroon nila ng bagong kakontratang supplier, ito ay simula pa lamang ng mga solusyon na isinasagawa ng pamunuan ng ORMECO upang tugunan ang kakulangan ng supply ng kuryente sa lalawigan.

Aniya pa, hindi ito nangangahulugan na mawawala na ang brownout. Mababawasan lamang, aniya, ang oras na itinatagal ng rotational brownout na nararanasan ngayon hangga’t hindi pa nagbibigay ng sapat na supply ng kuryente ang mga renewable energy sources.

Samantala, sa susunod na Linggo, sinabi ni Dolor na mararamdaman na ang unti-unting pagbabago dahil tatakbo na ang mga planta ng Topteam Power Generation, Inc. na aambag sa pagpuno sa malaking kakulangan ng supply ng kuryente sa lalawigan.

Ang naturang power generation ay ang pumalit sa dating 15 megawatt- Interim power generation agreement na maagang natapos ang kontrata.

Sumaksi naman sa naturang paglagda sina Governor Humerlito “Bonz” Dolor, Sangguniang Panlalawigan Committee Chair on Power and Energy Board Member Niño Liwanag, Sangguniang Panlalawigan Committee Vice-Chair on Power and Energy Board Member Aleli Casubuan, at mga opisyales ng ORMECO.

Sa ngayon, umaabot sa apat hanggang anim na oras ang rotational brown out sa lalawigan kada araw dulot pa rin ng kakapusan ng supply ng kuryente mula sa mga IPP at renewable power sources.

--ulat ni Noel Alamar

