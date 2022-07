Negosyo ni Ohlo Bico ang magsuplay ng mga isda sa Batangas at Metro Manila. Pero problema niya ngayon ang mapagkukunan ng yelo sa Occidental Mindoro dahil sa nararanasang krisis sa kuryente.

Dahil dito, dumarayo pa siya ng Batangas para makabili ng yelo na kailangan para hindi masira ang mga isda.

"Ay ano gagawin eh di sa Batangas kami nakuha ng yelo kapag di sa atin wala ka talaga aasahan, lugi, kukuha kami ng yelo na isang bloke na ang kapal ay dos laang eh iisa naman ang presyo eh kaawa-awa naman kami," ani Bico.

Hindi lang si Bico ang umaangal sa aandap-andap na suplay ng kuryente sa Occidental Mindoro, bagay na naging dahilan para ideklara ng lokal na pamahalaan ang "state of power crisis" sa buong probinsiya.

Inihain na ni Occidental Mindoro Rep. Odie Tarriela sa Kamara ang resolusyon para imbestigahan ang krisis. Posibleng umarangkada ito matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

Ayon kay Tarriela, sumulat na siya sa Energy Regulatory Commission para payagan na ang power provider ng Occidental Mindoro Consolidated Power Corporation (OMCPC) na patakbuhin ang 20 megawatts plant nito sa bayan ng San Jose.

Aabot lang sa 12 megawatts ang nagagamit ngayon, kaya kung mapapatakbo na ang 20 megawatts plant ng OMCPC ay matatapos na ang problema sa brownout sa Occidental Mindoro.

Sa ngayon, may rotational brownout sa probinsiya at 2 hanggang 4 oras lang may kuryente ang mga residente nito kada araw.

Nag-iisa ang OMCPC na power provider sa Occidental Mindoro na gumagamit ng fuel kaya nais ni Tarriela na pumasok ang iba pang kompanya na may kakayahang mag-produce ng renewable energy.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

