'State of power crisis' idineklara sa Occidental Mindoro

MAYNILA - Nagdeklara ng "state of power crisis" sa Occidental Mindoro dahil sa lumalalang problema sa suplay ng kuryente na pumipinsala na sa kabuhayan ng mga residente.

"Kami ho ay nanghihingi na ng tulong on behalf of the 500,000 Mindoreños na nagdudurusa sa kaapihan na dinaranas namin ngayon sa kawalan ng kuryente sa aming lalawigan, maging basehan ang state of power crisis na ito," ani Occidental Mindoro Vice Governor Diana Tayag.

"Nakikiusap kami kami sa national government, Office of the President, sa Department of Energy. Puwede po kasi nilang gawing basehan ito to act kasi nasa crisis situation na kami," dagdag niya.

Ayon kay Tayag, lumilitaw sa isinagawang legislative inquiry na umaabot na sa P400 milyon kada araw ang nawawala sa ekonomiya ng probinsiya dahil sa krisis sa kuryente.

Dekada nang problema ng mga residente ang suplay ng kuryente na mas lumala nang biglang mag-shut down ang operasyon ng OMCPC noong Hunyo 25 dahil sa hindi pagpayang ng Energy Regulatory Commission na palawigin ang transition period sa pagitan ng power provider at electric cooperative.

Pero naibalik naman ang suplay ng kuryente matapos sabihin ng ERC na dapat ibigay ng OMCPC ang suplay ng kuryente ng OMECO base sa power supply agreement na pinirmahan noong Enero.

Ngunit, 12 megawatts lang ang ibinalik ng OMCPC gayong nangangailangan ng 25-27 megawatts ang probinsiya.

Dahil dito, nagpatupad ang OMECO ng rotational brownout kung saan kada 2 hanggang 4 oras lang nagkakakuryente ang mga tao.

Ayon sa OMCPC, hindi pa nila puwedeng paandarin ang 20 megawatts dahil wala pang approval mula sa ERC.

“Nagfile na kami two weeks ago ng motion for clarification sa ERC kung payagan nila kaming magpaandar ng 20 megawatts at kung ano ang rate na gagamitin naming sa excess na 8 megawatts kasi may rate na tayo for the 12 megawatts yung dalawang bagong approval. But we don’t have a rate for the excess megawatts na 8 kung paandarin namiin yung 20,. So yun ang pinapaclarifiy naming sa ERC , in the meantime hindi kami puwede umandar ng 20," ani OMCPC chief operating officer Calvin Luther Genotiva.

Nanawagan naman ang OMECO na magbigay na ng temporary approval ang ERC.

“Dito sana pagbigyan na ng ERC kahit anong temporary approval ang pwede niyang ibigay sa OMCPC para magsupply ng 20 megawatts dito sa amin. Ang siste walang galaw sa ERC tungkol doon. Ang gusto naming sabihin dito ang problema talaga hindi na sa OMECO hindi na sa OMCPC , Ang problema naming na ito galling na sa ERC," ani OMECO Board president Dr. Eleanor Costibolo.

Hiniling din nila sa National Power Corporation na patakbuhin na ang isa pang planta na kayang magsuplay ng 6 megawatts na kuryente.

Nagtitipon naman ang mga residente at nagsindi ng kandila para kondenahin ang hindi matapos-tapos na problema sa kuryente.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News