MAYNILA — Handa na ang lahat para sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa National Museum sa Maynila bukas, Hunyo 30.

Plantsado na ang disenyo ng stage na may bughaw, puti at pulang kurtina — sentro nito ang official seal ng bansa.

Pati ang uupuan ng magiging First Family, government officials, at foreign dignitaries, all set na rin.

Sampung metro mula sa entablado ay nakahanda na ang public viewing area.

Nasa anim na LED monitors ang itinayo sa bahagi ng National Museum para live na maipalabas ang panunumpa ni Marcos.

May 10 bomb sniffing dogs ang oras-oras umiikot sa buong inauguration venue.

Ang ilan sa mga manonood ay sa labas na umano ng National Museum magpapalipas ng gabi ngayong Miyerkoles.

Ang 78-anyos na si Adelita Triño at ang kaniyang kaibigang si Aling Angelina, alas-5 pa lang ng hapon ay nasa National Museum na.

"Gusto sana namin dito matulog para malapit ang puwesto at makita siya personal," ani Triño.

Higit 30 portalets din ang inilagay sa palibot ng venue.

May mga nagtitinda na rin ng bandila sa venue. Naglalaro sa P50 hanggang P350 ang isa, depende sa laki.

Pangungunahan ni Supreme Court Justice Alexander Gesmundo ang panunumpa ni Marcos.

