Puspusan na ang paghahanda at rehearsal para sa inagurasyon ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. sa National Museum sa Maynila ngayong Miyerkoles, isang araw bago ang mismong event.

Nagkaroon ng simulation ng pagkakasunod-sunod ng magiging programa, kasama ang pagdating at panunumpa ni Marcos Jr.

Sa rehearsal, inawit din ng singer at TV host na si Toni Gonzaga ang Philippine national anthem habang kinanta naman ni Cris Villonco ang "Pilipinas Kong Mahal" kasama ang Young Voices of the Philippines Choir.

Sama-sama ring nagmartsa para sa military at civic parade ang mga tauhan ng Philippine National Police Academy, Philippine Military Academy, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard at Philippine Air Force, suot ang mga uniporme na gagamitin nila sa Huwebes.

Ipinarada ulit ang mga sasakyan at gamit pandigma habang pinalipad ang mga sasakyang panghimpapawid.

Magiging bahagi rin ng programa ang mga medical frontliner, overseas Filipino worker, atleta at mga mangaggawa sa sektor ng transportasyon, agrikultura, konstruksiyon at edukasyon. Kasama rin pati mga kabataan.

Buo na ang stage at naitayo na rin ang tent sa harap ng stage. Nakapuwesto na rin ang mga upuan na may pinturang kulay gold.

Bago naman i-deploy para sa inagurasyon, nagtipon-tipon din nitong umaga ng Miyerkoles sa grandstand ang mga pulis para mabigyan ng final briefing at instruction.

Nakasarado pa rin ang mga kalsada sa paligid ng National Museum.

Simula naman alas-9 ng umaga sa Huwebes, isasara na ang ilang kalsada at lugar sa paligid ng National Museum para sa inagurasyon.

Ayon kay Philippine National Police Spokesperson Col. Jean Fajardo, kabilang dito ang Intramuros Golf Course na magiging public viewing area at ang designated area para sa mga VIP.

Isasara umano ang mga entrance at exit, partikular sa Victoria Street at General Luna Street.

Maglalagay din umano ng mga portalet sa paligid ng public viewing area para hindi na lalabas ang mga tao.

Magkakaroon din ng security screening sa 2 entrance.

Nagpayo ang PNP sa mga dadalo na agahan ang pagpunta sa inagurasyon dahil asahan na ang trapiko at security checkpoint.

Para iwas-abala, mainam aniyang magdala ng transparent bag at tubig na nakalagay sa transparent bottle.

Inaasahang aabot sa 25,000 hanggang 30,000 ang manonood sa inagurasyon.

— May ulat ni Raya Capulong, ABS-CBN News