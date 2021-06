P75-M halaga ng smuggled cigarettes na dumating sa Misamis Oriental sinira

Sinira ang may 135,700 na ream ng mga kontrabandong sigarilyong sa isang pribadong pasilidad sa bayan ng Manolo Fortich, Bukidnon noong Lunes. Kuha ng BOC CDO

Nasa P75 milyong puslit na sigarilyo ang sinira ng Bureau of Customs sa bayan ng Manolo Fortich, Bukidnon noong Lunes.

Dumating noong January 11 sa Mindanao Container Terminal sa bayan ng Tagoloan, Misamis Oriental ang mga sigarilyo at idineklara itong kitchenware.

Sa eksaminasyon, nasa 135,700 na ream ng naturang kontrabando ang laman ng shipment.

Sinira ng Bureau of Customs-Port of Cagayan de Oro ang mga kontrabandong sigarilyo gamit ang road roller at backhoe sa isang pribadong pasilidad. — Ulat ni PJ dela Peña

