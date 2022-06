Ipinroklamang duly elected vice president si Sara Duterte sa isang seremonyang pinangunahan nina Senate President Vicente Sotto III at House Speaker Lord Allan Velasco sa Batasan Pambansa, Quezon City, Mayo 25, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Ipinaliwanag ni Vice President-elect Sara Duterte ngayong Miyerkoles kung bakit niya napiling manumpa kay Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando sa kaniyang inagurasyon sa Hunyo 19.

"He is a former professor. He and his wife are my good friends for over 10 years," sabi ni Duterte sa isang text message.

Bagong Biblya aniya na regalo sa kanilang pamilya ang gagamitin niya sa panunumpa.

Bago ang inagurasyon sa hapon, mananatili lang sa kanilang bahay sa Davao City si Duterte.

Napili niya ang San Pedro Square bilang venue ng kanyang oath-taking.

"It is in between the City Hall and San Pedro Cathedral," paliwanag niya.

Ang "Mindanao Alumni Chorale" naman ang napiling kakanta sa programa dahil ayon sa VP-elect, sinisimbolo nito ang Davao at Mindanao.

Pagdating sa kanyang kasuotan, si Silverio Anglacer ang nagdisenyo nito. Ayon pa kay Duterte, wala siyang planong magsuot ng ano mang alahas na maituturing na "family heirloom."

