Halalan 2022 ramdam na, ayon sa isang political analyst

MAYNILA - Sa nangyayaring away sa mismong partido ng Pangulo, ramdam na ang halalan sa Pilipinas, ayon sa isang political analyst nitong Huwebes.

Ayon kay Tony La Viña, normal ito dahil kahit sa ibang bansa ay talagang pinaghahandaan dalawang taon bago sumapit ang halalan.

Sa Pilipinas aniya, isang taon bago ang presidential election ay nagsisimula ng kumilos ang mga may balak tumakbo dahil ang filing ng candidacy ay sa Oktubre.

Ang internal na away naman sa partido ng Pangulo ay malinaw umano na senyales kay Sen. Manny Pacquiao na hindi siya dapat humadlang sa plano ng administrasyon.

Matatandaang pinuna ni Pacquiao, lider ng PDP-Laban, ang kapartidong si Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa paghihikayat umano kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong bise presidente sa 2022.

Paalala ni Pacquiao, pandemya muna bago politika. Itinanggi naman ni Cusi na siya ang pasimuno ng naturang inisyatiba.

"Parang sinasabihan si Pacquiao, 'Huwag ka muna tumakbo. Kung tatakbo ka we will use everything against you. Lahat ng pwedeng gamitin laban sayo gagamitin natin.' Test ito kay Pacquiao kung kaya niya gumalaw at magpasaya tumakbo kahit ayaw ng presidente na gawin 'yun," ani La Viña.

Hindi naman umano bago na tuwing eleksyon ay nagkakaroon ng awayan sa mga partido. Pero hindi ang partido ang basehan ng binoboto sa Pilipinas kundi personalidad at pamilya.

Kagaya noong eleksyon noong 2016, nanalo si Duterte sa ilalim ng PDP-LABAN na may isang kandidatong kongresista lang at isang kandidatong senador at iilang local candidates lang.

Ang anak niya na si Davao Mayor Sara Duterte-Carpio ang tinitingnan na susunod na tatakbo para sa pagka-pangulo sa 2022 sa ilalim ng administrasyon.

"Nakakalungkot lang na tungkol sa pamilya ito. Hindi na nga personality, tungkol sa pamilya na. Parang tanggap ng mga tao. This is the worst of our politics for the train has been going to this direction matagal na," ani La Viña.

"Ang makakapigil nito sa tingin ko isang kandidato na nanggaling sa labas, hindi galing sa isang pamilya na magaling mag kampanya may alternatibong bisyon sa lipunan," dagdag niya.

Kung hindi mapiling standard bearer ng PDP-LABAN, naniniwala si La Viña na malaking banta si Pacquiao sa mamanukin ng administrasyon para sa national elections sa susunod na taon.

Suhestyon pa niya, kung ilaglag si Pacquiao ng kaniyang partido ay bumuo siya ng sariling partido o humanap ng partido na kukupkop sa kaniya.

Hindi naman aniya mahihirapan dito si Pacquiao dahil may pera siya, galing sa Mindanao, 12 taon nang pulitiko at kilala sa bansa.

Naniniwala naman si La Viña na kung tumakbo at manalo si Duterte bilang bise presidente sa 2022 ay magdudulot ito ng maraming komplikasyon lalo na sa pamamahala.

"Vice president has zero power. Kaya ba ni President Duterte yun na zero power siya? Kung si Sara Duterte sa pagtingin ko hindi niya makokontrol 'yun kasi alam naman natin anak niya may sariling isip 'yun. Kung si Senator Go 'yun maaaring siya talaga magpapatakbo ng gobyerno or even mag resign si Senator Go at palitan ni President Duterte," ani La Viña.

Naniniwala rin ang eksperto na kailangan tumakbong VP ni Duterte para maprotektahan ang sarili niya sa International Criminal Court.

--Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

