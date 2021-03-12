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Pacquiao nagpatutsada sa kapartido: Unahin ang pandemya bago politika

ABS-CBN News

Posted at Mar 12 2021 09:51 PM

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Pinuna ni Sen. Manny Pacquiao, lider ng PDP-Laban, ang kapartidong si Energy Secretary Alfonso Cusi dahil sa paghihikayat umano kay Pangulong Rodrigo Duterte na tumakbong bise presidente sa 2022. Paalala ni Pacquiao, pandemya muna bago politika. Itinanggi naman ni Cusi na siya ang pasimuno ng naturang inisyatiba. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Biyernes, 12 Marso 2021

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