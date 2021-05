2 bata natagpuang patay sa Bulacan

Watch more in iWantTFC

Karumal-dumal ang sinapit ng 2 batang natagpuang patay Miyerkoles sa isang liblib at mabundok na bahagi sa Barangay Gumaoc East, lungsod ng San Jose Del Monte, Bulacan.

Patay ang isang 11 anyos na babae na hinihinalang ginahasa dahil natagpuan siyang nakahubad. Patay rin ang kaniyang kapitbahay na 8 anyos na lalaki.

Kuwento ng magulang ng batang babae, nagpaalam na maglalaro ang biktima makapananghali noong Martes.

Kasama ng bata na maglaro ang kapitbahay na lalaki.

Nang hindi pa rin umuuwi ang kaniyang anak, dito na kinabahan ang pamilya kaya magdamag hinanap pero hindi agad nakita.

Miyerkoles ala-1 ng hapon nang matagpuan ang magkalapit na bangkay ng mga biktima.

Nandoon pa ang bato na umano'y ginamit sa pagpatay.

Sa ngayon, may persons of interest na ang barangay at pulisya, pero wala pang sinumang nahuhuli sa likod ng krimen.

Hinihintay pa ng mga pulis ang resulta ng imbestigasyon ng Scene of the Crime Operatives.

Patuloy ang paghahanap nila sa kung sinong nasa likod ng krimen.

Humihingi rin ng tulong ang pamilya ng mga biktima. — Ulat ni Jervis Manahan, ABS-CBN News