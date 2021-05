COVID-19 rapid test kits na ibinebenta online natagpuan sa isang bahay sa Parañaque

Walang naipakitang anumang certificate ang mga suspek para sa kahon-kahong COVID-19 rapid test kits na ibinebenta umano online. Courtesy of Police Col. Maximo Sebastian, Chief of Parañaque Police

MAYNILA—Nasamsam mula sa isang bahay sa Parañaque City ang kahon-kahong COVID-19 rapid test kits na ibinebenta umano online.

Nagsagawa ng buy-bust ang Criminal Investigation and Detection Group at Parañaque Police sa Barangay Don Bosco Martes ng hapon.

Pinangunahan ni Police Maj. Merben Bryan Lago ang operasyon at nakita sa loob ng bahay ang kahong-kahong rapid test kits. Napag-alaman ng pulisya na nakarehistro sa Cebu ang may-ari ng test kits pero wala itong business permit mula sa Parañaque City.

Sa pagsusuri ng mga operatiba, walang naipakitang FDA approval o anumang certificate ang mga suspek na isang 28 anyos na sales executive ng kumpanya at 40 anyos na babaeng office clerk.

Nakumpiska ang P1.2 milyon marked money, 250 box ng antigen test kits na may lamang 20 pirasong kits bawat kahon. May 640 boxes ng rapid test kits nag nakumpiska kung saan kada kahon ay may 20 kits.

Nakuha rin sa lugar ang 6 na cellphones, computer set, logbooks at Wi-Fi router na pinaniniwalaang ginamit sa online transactions.

Bukod sa test kits, may nakita ring isang kahon ng mga bala ng baril.

Dinala ang mga suspek at mga kontrabando sa CIDG-NCR sa District Field Unit sa Camp Karingal para sa mas masusing imbestigasyon para sa pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa may-ari ng kumpanya.

