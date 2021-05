Chinese na kakalaya lang, patay sa pamamaril sa Parañaque

Watch more in iWantTFC

Dead on arrival sa ospital ang isang Chinese na pinagbabaril habang nakasakay ng taxi sa Parañaque, Lunes ng gabi.

Ayon kay Police Col. Maximo Sebastian Jr., hepe ng Parañaque Police, sinundo ng isang babaeng paralegal consultant ang biktima sa Camp Bagong Diwa sa Taguig.

Nakulong kasi ang biktima sa kasong may kinalaman sa ilegal na droga.

Sumakay ng taxi ang dalawa at pupunta dapat sa Malate, Maynila, pero sa may Doña Soledad Ave. malapit sa Skyway may lumapit na motorsiklo sa taxi at pinagbabaril ang sasakyan.

Nabasag ang salamin sa likuran ng taxi, at natamaan ang Chinese na dinala agad sa ospital pero dineklarang dead on arrival.

Di naman nasaktan ang paralegal consultant at ang taxi driver.

Di pa matukoy kung ilan ang mga suspek pero may natagpuang 4 na basyo ng bala sa crime scene mula sa kalibre 45 baril.

Inaalam pa ng mga pulis ang motibo sa krimen at kung may kinalaman ito sa illegal drugs case ng biktima. — Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News