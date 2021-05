Mga nahuli sa Gubat sa Ciudad Caloocan resort dapat mag-quarantine: DOH

Ipinag-utos ng Department of Health (DOH) na isailalim sa 2 linggong quarantine ang mga nahuling nagsi-swimming sa Gubat sa Ciudad resort sa Caloocan City, na isang paglabag sa health protocol.

Para maiwasan ang posibilidad ng pagkalat ng COVID-19, babantayan ang kalagayan ng lahat ng nagpunta sa Gubat sa Ciudad noong Linggo.

"We have advised the regional office to strictly monitor all those who attended this gathering, 'yong nagpunta diyan sa resort na 'yan," ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"Kailangan nilang mag-quarantine for 14 days, lahat sila, so that we can ensure na walang pagkakahawaan na mangyayari," dagdag niya.

Batay sa ulat ng Caloocan police, bandang alas-5 ng hapon noong Linggo nang makatanggap sila ng impormasyon ukol sa pagbubukas ng resort.

Nang isilbi ang closure order sa resort at bigyan ng violation receipt ang mga bisita, binugbog pa umano ng ilang mga nag-swimming ang isang TV crew.

Ayon kay Caloocan Mayor Oscar Malapitan, inihahanda na ang kaso laban sa pamunuan ng resort maging sa mga nag-swimming at opisyal ng barangay na nakakasakop dito.

Kakanselahin din aniya ang business permit ng resort.

Ayon naman kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagaman naiintindihan ang kagustuhan ng mga tao na magpalamig at magsaya, hindi ito sapat na dahilan para labagin ang community quarantine.

"Bawal pa po ang pagtitipon-tipon. Ganito ang nangyari sa India, 'wag nating hayaang mangyari ito sa mahal nating bayan," ani Roque, na binanggit ang bansang nakararanas ngayon ng matinding COVID-19 surge.

Ngayong Lunes, nakapagtala ang DOH ng 6,846 dagdag na kaso ng COVID-19 para sa kabuuang 1,108,826 kumpirmadong kaso sa bansa. Sa bilang na iyon, 59,897 ang active cases.

Sa ulat ng OCTA Research Group, bumaba na ang positivity rate sa National Capital Region (NCR) sa 14 porsiyento pero mataas pa rin sa 5 porsiyentong benchmark ng World Health Organization.

Mula Mayo 2 hanggang 8, naglaro sa 2,172 ang average na kaso sa NCR. Nakikitang patuloy itong babagsak sa 1,900 pagsapit ng May 14.

Nasa 0.67 na lang din ang reproduction number ng sakit sa NCR, ayon sa grupo.

Pero ayon sa OCTA, hindi pa rin maaaring masabing puwede nang magluwag ng quarantine restrictions.

— Ulat nina Raphael Bosnao at Arra Perez, ABS-CBN News