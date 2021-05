6 katao arestado sa magkakahiwalay na buy-bust sa Lucena

LUCENA CITY, Quezon-- Arestado ang 6 na drug suspect sa apat na magkakahiwalay na buy-bust operation sa lungsod noong Miyerkoles.

Naaresto ang mga suspek sa pagkasa ng joint buy-bust operation ng Lucena City PNP at PIB.

Pasado alas-5 ng madaling araw nahuli sina Reniel Magdangal at Renson Magdangal sa Barangay Isabang matapos makuhanan ng 8 piraso ng sachet na may hinihinalang shabu na nagkakahalagang P20,000.

Pasado alas-6 naman ng umaga kanina nahuli ang 68 anyos na si Joven Guinto, residente ng Purok Rainbow, Brgy Ibabang Iyam, Lucena City.

Nakumpiska ang 7 piraso ng sachet na may lamang shabu na may street value na mahigit-kumulang P32,000.

Pasado alas-10 ng umaga nahuli sina Regie Villa at Dominick Marquez.

Nakumpiska sa dalawa ang anim na sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang P18, 300.

Nahuli naman matapos ang isang oras ang tricycle driver na si Daniel Dela Cruz, na dati nang naaresto sa kasong droga, matapos mahulihan ng umano'y droga na nagkakahalaga ng P26,520.

Sinampahan na ng kasong violation sa RA-9165 ang 6 na suspek at kasalukuyang nakakulong sa custodial facility ng Lucena City PNP.

-- Ulat ni Andrew Bernardo