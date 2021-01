Mag-live-in partner na tulak umano ng droga, tiklo sa buy-bust sa Lucena

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Timbog ang isang mag-live-in partner sa pagtutulak umano ng shabu sa isang buy-bust operation sa Lucena City, Quezon noong Miyerkoles.

Sa ulat ng Quezon Police Provincial Office, hinuli sa kanilang bahay sa Barangay Mayao Crossing ang 38-anyos na si alyas Dagie at ang kinakasama niyang 30-anyos na si alyas Russel.

Arestado sa buy-bust operation ang mag-live-in partner na umano'y tulak ng droga sa Lucena City, Quezon



Nagsagawa ng operasyon laban sa kanila ang mga tauhan ng Lucena City at Quezon police matapos mag-validate ng mga sumbong mula sa lugar na nagbebenta ng droga ang 2 suspek.

Ayon sa pulisya, nakabili ng 1 sachet ng shabu ang police poseur buyer at confidential informant mula kay Dagie na inabot naman ni Russel.

Nang magkaarestuhan na, nakumpiska kay Dagie ang 17 sachet ng shabu na aabot ng 26.3 gramo at may street value na mahigit P530,000.

Nahaharap ang mag-partner sa mga kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.