ALAMIN: Stratehiya ng gobyerno para tulungan manggagawang apektado ng pandemya

Makikita sa larawan na ito ang mga manggagawa na nag-aayos ng buri fiber sa may East Bank road sa Pasig City noong January 20, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Tuloy-tuloy ang pakikipagpulong ng mga ahensiya ng pamahalaan na naglalayong buhayin pa ang ekonomiya ng bansa na pinadapa ng pandemya.

Sa virtual presser ng Presidential Communications Operations Office (PCOO) nitong Biyernes, inilatag ng Department of Labor and Employment (DOLE), Department of Trade and Industry (DTI), at Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) ang mga programa nito sa ilalim ng National Employment Recovery Strategy o NERS.

Ang mga naturang ahensya ay kabilang sa Task Group Strategic Communications on Economic Recovery.

Ayon kay Labor Assistant Secretary Dominique Tutay, sa ilalim ng 8 point recovery action plan ng NERS, mayroong panukalang P1.14 trillion na pondo na huhugutin sa budget ng bansa.

PANOORIN:

Watch more in iWantTFC

Bukod dito, mayroon din daw panukalang P24-bilyon na pondo para sa wage subsidy sa mga manggagawang direktang naapektuhan ng pandemya.

Paliwanag ni Tutay, inaasahang makikinabang sa mga programang ito ang higit 1 milyong manggagawa.

“'Yung 1.4 million beneficiaries ay hindi po 'yung sasabihin natin na employment na make-create, ang ibig sabihin po nung 1.4 million na manggagawa na magbe-benefit po under the NERS, ito po 'yung halimbawa kasama sa wage subsidy, 'yung sa training program po ng TESDA at ng ibat-ibang ahensiya ng pamahalaan at 'yung mga business establishments po under the DTI," aniya.

Ayon sa opisyal, mas maganda ang naging resulta ng labor force survey noong February kumpara sa January labor force survey at sa average labor force survey ng 2020.

Aminado naman ang DOLE na malaki ang epekto ng muling pagsasailalim sa modified enhanced community quarantine (MECQ) ng Metro Manila, Laguna, Rizal, Cavite, at Bulacan — ang tinaguriang NCR Plus bubble — dahil maraming empleyado ang naapektuhan sa kanilang trabaho.

Tinatayang halos 8,000 hanggang 9,000 manggagawa aniya ang nawawalan ng trabaho kada linggo simula ng mag-MECQ ulit sa NCR Plus bubble.



Nasa 200,000 manggagawa umano ang tinatayang nadagdag sa bilang ng mga unemployed noong Pebrero.

Pero maganda naman ang senyales na nakaka-recover na ulit ang ekonomiya dahil 1.9 milyon ang nagkaroon ng trabaho o nakabalik sa labor market, ayon kay Tutay.

TULONG SA MGA NEGOSYANTE, OFW

Mayroon din naman daw na ayuda at mga programa ang DTI na tutulong sa mga negosyante lalo na sa small and medium enterprises.

Hinikayat ni DTI Director Jerry Clavesillas ang mga returning OFWs na subukan ang pagnenegosyo sa bansa.

“'Yung entrepreneurship development ay mandato po 'yan ng DTI, so kaya in support sa ating employment opportunity ay meron din po ang DTI na corresponding effort para sa ating mga kababayan," ani Clavesillas.

"'Yung mga success cases po natin, mas malaki ang kanilang kinita nung sila po ay naging mga negosyante," dagdag niya.

Sa Mayo 1, kasabay ng paggunita sa Araw ng Paggawa, sinabi ni Tutay na muling magsasagawa ng job fair ang DOLE, pero online raw ito.

KAUGNAY NA BALITA:

Watch more in iWantTFC

Sa panig naman ng TESDA, sinabi ni Deputy Director General Lina Sarmiento na may mga inaalok din silang training na makatutulong sa mga nawalan ng trabaho.

Kaya daw ng ahensya na mag-train ng nasa 358,000 na Pilipino base sa budget na mayroon sila ngayong taon, ayon kay Sarmiento.

"So itong mga ibang nawalan ng trabaho, ito 'yung tinututukan natin kung papaano sila i-retool at i-reskill kasi meron naman tayong nakikita na mga bagong businesses na siya naman 'yung usong-uso ngayon kagaya ng logistics sector so biglang tumaas ang demand sa mga riders, sa mga mekaniko ng sasakyan," sabi ni Sarmiento.

Mayroon pang mga susunod na meeting ang technical working group ng NERS para sa mas maayos na iplementasyon ng mga programa nito pero isa lang ang malinaw sa ngayon, ayon kay Tutay.

“Ang pamahalaan at bawat sektor, setting aside our differences and focusing on bringing back employment and creating more productive opportunities as we safely open the economy where businesses thrive and no filipino worker is left behind," paliwanag niya.

Matatandaang pinadapa ng pandemya ang ekonomiya ng Pilipinas noong 2020 at nagrehistro ito ng negatibong paglago para sa buong taon.

Nasa -9.5 percent ang gross domestic product (GDP) para sa 2020 -- ang pinakamalala nang antas mula 1947 o pagkatapos ng World War 2.

Umabot na sa 8.8 percent ang unemployment rate sa bansa nitong Pebrero.