MAYNILA — Pahirapan pa rin ang pagbabakuna kontra COVID-19 sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mula nang magsimula ito noong nakaraang taon.

Ayon kay Dr. Amirel Usman, director-general ng Ministry of Health-BARMM, higit 956,000 o 27.44 porsiyento pa lang sa rehiyon ang fully vaccinated.

Nasa 78,000 naman ang nakatanggap ng booster shots.

"'Yun na nga po, talagang medyo hirap pa rin kami kasi until now po, wala talaga kaming mga designated vaccinators. Tapos, 'yung mga hard-to-reach areas po namin, hindi araw-araw napupuntahan," aniya sa panayam sa ABS-CBN TeleRadyo ngayong Lunes.

Hamon aniya ang pagbabakuna sa mga isla sa BARMM dahil magastos pumunta sa mga lugar na ito.

Nasa 3.5 milyon o 80 porsiyento ang kanilang target population para sa COVID-19 vaccination program.

Dagdag ni Usman, problema pa rin ang patuloy na pag-aalinlangan ng karamihan sa mga bakuna.

"Kung ano pa rin 'yung paniniwala nila 2 years ago, until now, ganun pa rin po. 'Yung takot baka mamatay sila. Halimbawa, 'yung mga comorbidities, baka lalong lumala ang kanilang mga sakit," aniya.

Kailangan pa paigtingin aniya ang information drive sa BARMM na nagsasabing ligtas ang mga bakuna.

Saad ni Usman, kahit tuloy ang kanilang pagbabakuna, may bahagyang epekto naman sa vaccine rollout ang umpisa ng Ramadan.

"Pinapaalala ko rin po 'yung pagbabakuna during Ramadan will not break the fast," aniya.

Kasalukayang nasa COVID-19 Alert Level 2 ang BARMM.