Opisyal na pagbabakuna kontra COVID-19 sa Pilipinas umarangkada na

Si Philippine General Hospital Director Dr. Gerardo Legaspi ang kauna-unahang nakatanggap ng awtorisadong bakuna sa Pilipinas nitong Marso 1, 2021. Retrato mula sa Presidential Communications Operations Office

MAYNILA – Umarangkada ngayong Lunes ang opisyal na pagbabakuna sa Pilipinas laban sa COVID-19 gamit ang mga bakunang CoronaVac mula sa Chinese company na Sinovac.

Unang naturukan ng kauna-unahang awtorisadong bakuna sa bansa si Dr. Gerardo “Gap” Legaspi, direktor ng Philippine General Hospital (PGH) sa Maynila kung saan idinaos ang seremonyal na pag-uumpisa ng vaccination program ng gobyerno.

Ang PGH nurse na si Chareluck Santos ang nagbigay ng bakuna kay Legaspi.

Sunod namang tinurukan ang infectious disease expert na si Dr. Edsel Salvana, Food and Drug Administration Director Eric Domingo, at Metropolitan Manila Development Authority Chairperson Benhur Abalos, Jr.

Hanggang alas-11:45 ng umaga, umabot sa 105 manggagawa sa PGH ang nabakunahan kontra COVID-19, na nakapanghawa na ng 576,352 sa Pilipinas.

Bukod sa PGH, nakatanggap din ng vials ng bakuna ang V. Luna Medical Center, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial (Tala) Hospital, Pasig City General Hospital, Philippine National Police General Hospital at Lung Center of the Philippines.

Sa Tala Hospital, naturukan na rin ng bakuna si testing czar Vince Dizon.

Nauna nang sinabi ni vaccine car Carlito Galvez na target ng gobyerno na mabakunahan ang nasa 50 milyon hanggang 70 milyon Pinoy bago matapos ang taon.

Nais ng bansa na makamit ang “herd immunity,” kung saan mababakunahan ang karamihan sa populasyon upang hindi na maipasa ang sakit.

Nitong Linggo, dumating sa Pilipinas ang kauna-unahang batch ng mga bakuna ng COVID-19 sa Pilipinas, ang CoronaVac, na donasyon ng gobyerno ng China.

Nakatakda rin sanang dumating sa Pilipinas ngayong Lunes ang 525,600 dose ng COVID-19 vaccine ng AstraZeneca. Pero inanunsiyo ni Health Secretary Francisco Duque III nitong Linggo na maaantala ito nang isa pang linggo dahil umano sa problema sa supply.

Bago nito, naturukan noong nakaraang taon ng COVID-19 vaccine ng Chinese firm na Sinopharm, kahit walang pahintulot ng Food and Drug Administration, ang ilang miyembro ng Presidential Security Group, ilang miyembro ng Gabinete, columnist na si Ramon Tulfo at isang senador.