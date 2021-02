LOOK: Smiling Isko, Erap shake hands at wedding they attended

Manila Mayor Isko Moreno, and political rival and predecessor Joseph Estrada appeared to have buried the hatchet after they chanced upon each other at a wedding.

In Moreno's social media post, he said the meeting was cordial.

"Akin pong ikinagalak nang sa isang kasalan ay muli kong nakatagpo ang dating alkalde ng Maynila, si dating pangulong Joseph 'Erap' Estrada," he said.

"Kinumusta ko po siya, at kinumusta rin niya po ako. Ako po ay nagalak sa kanyang mabuting kalusugan lalo na sa panahong ito ng pandemya. Yan din naman po ang panalangin ko para sa lahat ng mga Batang Maynila at mga Pilipino, ang manatiling ligtas sa pandemya at anumang karamdaman lalo na sa panahong ito.

"Kay dating Pangulong Erap, God bless you po. Stay healthy and safe."

Moreno beat Estrada in the 2019 polls to become Manila mayor.

