Vice presidential candidate Kiko Pangilinan speaks to the crowd at the Quezon Memorial Circle on Sunday, February 13, 2022 for the Quezon City proclamation of the tandem running for the May 9 national polls. Fernando G. Sepe Jr., ABS-CBN News

Vice-presidential candidate Francis "Kiko" Pangilinan on Saturday said the dismantling of election tarpaulins by the Commission on Elections and the Philippine National Police was illegal.

“Ang balita natin ang binabaklas lang ay iyong mga wala sa administrasyon kaya hindi tama. Ang panawagan natin sa Comelec at PNP patunayan niyo na patas kayo at impartial kayo,” Pangilinan said during a radio interview.adding that the Comelec and the PNP “overstepped the bounds of law.”

“Ang ating paniniwala wala silang kapangyarihan lalo na kung ito ay personal na itinayo ng pribadong indibidwal sa kanyang pribadong pag-aari — bahay or bakod niya — at hindi naman siya kandidato . . . Hindi pwedeng tanggalin ng Comelec ’yan ng walang due process or hearing,” he added.

“Tulad na lang dito sa Isabela, private property at pader ng may-ari, may mural na pinaghirapan ng mga kabataan at ang ginawa ay binura. Hindi iyon allowed at hindi iyon legal.”

