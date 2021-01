Mandaluyong schools ginawang vaccination centers; dry run isinagawa

MAYNILA — Aabot sa 10 paaralan sa Mandaluyong City ang ginawang center kung saan maaaring magpabkuna laban sa COVID-19, sabi ngayong Miyerkoles ng lokal na pamahalaan ng lungsod kasabay ng pagsasagawa ng dry run para sa vaccination program nito.

Kasama sa mga paaralang ginawang vaccination center ang Pedro P. Cruz Elementary School sa Barangay Barangka Drive, na binisita ni Mandaluyong Public Information Officer Marvin Capco kasama ang mga lokal na health official.

May 6-step process na susundin ang mga taga-Mandaluyong sa pagpapabakuna, na tatagal nang 12 hanggang 15 minuto, ayon sa mga opisyal.

Sa mga nag-pre-register para sa pagbabakuna, kailangan lamang pumunta sa designated vaccination center sa ibinigay na schedule, ani Mandaluyong City Health Officer Alex Santa Maria.

Bawat vaccination site ay may waiting area, kung saan mananatili ang mga babakunahan bago papuntahin sa registration area, kung saan ipapakita nila ang kanilang mga ID at QR code.

