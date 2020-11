ALAMIN: Prosesong daraanan ng mga bakuna kontra COVID-19 bago ipagamit

May ilang pagdadaanan pang pagbusisi at regulasyon ang mabibiling bakuna kontra coronavirus disease. Dado Ruvic, Reuters/Illustration

MAYNILA – May ilang pagdaraanan pang pagbusisi at regulasyon ang mabibiling bakuna kontra coronavirus disease, pagtitiyak ng Department of Health (DOH).

Ito ay sa harap ng mga agam-agam sa COVID-19 vaccine ng pharmaceutical company na AstraZeneca na nakatakdang bilhin ng mga pribadong kompanya kahit hindi pa naisasapubliko ang lahat ng detalye ng kanilang clinical trials.

Magugunitang sinabi ng kompanya na umabot ng 90 porsiyento ang bisa o efficacy rate ng COVID-19 vaccine na dine-develop nila kasama ang Oxford University.

Pero kinuwestiyon ng ilang siyentipiko at World Health Organization ang maliit na bilang ng mga napasailalim sa clinical trials ng AstraZeneca.

Ayon kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire, "advance commitment" lang ang kasunduan ng gobyerno, higit 30 kompanya at AztraZeneca para sa pagbili ng 2.6 milyong doses ng COVID-19 vaccine nang sa gayon ay matiyak ang alokasyon sa pribadong sector.

Sabi ni Vergeire, dadaan pa rin sa regulatory process ng Food and Drug Administration (FDA) ang bakuna bago ipahintulot ang pagtuturok nito sa publiko.

"Ito naman ay mga negosasyon pa lang na ginagawa sa ngayon. If the private sector, para bang nagkaroon na sila ng paunang mga agreements with companies, hindi naman po iyan mangyayari hanggang hindi nakakapasa po iyang mga bakunang iyan dito po sa regulatory process natin," ani Vergeire.

“It’s just like they are having this advance commitment para lang makasigurado na mayroon tayong allocation na ganito kadami kung sakali sa private sector pero hindi naman po iyan ibibigay kung hindi papasa sa regulatory process natin.”

Ayon kay Vergeire, mayroong panel ng vaccine experts sa bansa na siyang unang sasala sa bakuna bago pa ito dumaan sa regulatory process ng FDA para sa registration at authorization.

"Lahat po ng papasok na teknolohiya dito has to undergo this regulatory process na mayroon tayong vaccine experts panel and then it goes through the Food and Drug Administration. 'Pag lumabas na po sa Food and Drug Administration, it has been registered and authorized, it is the free-market na po iyan, puwedeng nang mag-access ang ating private sector," paliwanag ni Vergeire.

"So, yes, there is regulatory oversight ang gobyerno natin. Hindi natin papayagan na makapasok sa ating merkado kung sakali na wala pang rehistro o authority from FDA kasi hindi natin masisiguro kung ito ay ligtas at saka ito ay epektibo."

Giit pa ni vaccine czar Carlito Galvez Jr., bibili pa ang gobyerno ng iba-ibang bakuna.

Pero dapat lulusot pa ito sa pagsusuri ng vaccine experts, ethics review board at Food and Drug Administration.

Sinabi din nilang hindi ibibigay sa publiko ang anumang bakuna na hindi isinailalim sa regulatory process ng pamahalaan upang matiyak na ito ay ligtas at epektibo.

— Ulat ni Michael Delizo, ABS-CBN News

