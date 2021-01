Master list para sa mga babakunahan kontra COVID-19 inihahanda

Watch more in iWantTFC

Sa nalalapit na pag-arangkada ng COVID-19 vaccination program sa bansa, inihahanda na ang listahan ng babakunahan.

Sa ngayon, aasa muna ang gobyerno sa iba't ibang master list ng mga ahensiya at local government unit kaysa hintayin ang pagpapatupad ng national ID system.

"Secretary Galvez and the [Department of the Interior and Local Government] has requested the local government units to do their own master listing. We have master list from resources, 'yung indigent population, senior citizens are available from various agencies and we are trying to integrate them," ani Health Undersecretary Myrna Cabotaje.

Ang master list ay mahalaga umano hindi lang para malaman kung ilan na ang nabakunahan kundi para mabantayan din ang side effects ng mga bakuna kontra COVID-19.

Magkakaroon din ng vaccine tracker para maipakita kung ilan na ang mga nabakunahan.

Isang taong babantayan ang mga makakatanggap ng bakuna para matingnan kung magkakaroon sila ng tinatawag na adverse event following immunization (AEFI).

Ayon sa isang consultant mula sa World Health Organization (WHO), mahalagang maunawaan ng publiko ang sanhi ng mga side effect.

"Majority of them (AEFIs) are not caused by the vaccine itself and many are just coincidental," ani WHO communication consultant Suzanne Kerba.

Posible umanong allergic reaksiyon ang AEFI, o dahil sa quality defect o pagkakamali sa pagtuturok o pag-handle ng bakuna.

Ayon sa DOH, hindi kailangan ang allergy test o swab test para mabakunahan, bagaman maaari silang maglabas ng iba't ibang protocol para sa bawat bakuna.

Iginiit din ng Department of Health na mauuna pa ring mababakunahan kontra COVID-19 ang mga priority sector bago ang pamilya ng mga sundalo.

Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte noong weekend na gusto niyang mabigyang prayoridad ang pamilya ng mga sundalo pagdating sa COVID-19 vaccine.

"Yes, we agree with the President that the families of health workers and the soldiers will be included but this is after we have vaccinated the soldiers and the health workers," ani Cabotaje.

Samantala, tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa labas ng Metro Manila.

Ayon sa OCTA Research Group, dapat bantayan ang mga kaso sa Kalinga, Mountain Province at Cebu City.

"Pataas pa rin nang pataas, lalo na sa Cebu, pataas nang pataas," ani Guido David ng OCTA Research.

Mas mukhang hindi natuloy ang kinatatakutang holiday surge sa Metro Manila, ayon kay David.

"Hindi natin nakita ang effect ng holiday surge sa Metro Manila, hindi siya tumaas, ang bilang ng kaso," ani David.

Ayon sa grupo, isang malaking krisis ang naiwasan dahil sa hindi pagsirit ng mga kaso sa Metro Manila.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News