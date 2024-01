SILIPIN: ‘Hazard Hunter’ at iba pang innovation para sa mga sakuna

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Kasabay sa pag-unlad ng teknolohiya, nag-imbento ang Department of Science and Technology ng innovative technologies para makatulong kapag may mga sakuna gaya ng lindol, bagyo, at pagsabog ng bulkan.

Isa rito ang app-based na Hazard Hunter PH na nagbibigay-impormasyon kung gaano kalaki ang panganib sa partikular na lugar ng iba-ibang uri ng kalamidad.

Nilikha naman ng Philippine Nuclear Research Institute ang radiation-processed hemostat, isang plant-based cellulose na kayang makapag-clot ng dugo sa loob ng 5 segundo at mapigilan ang paglaki ng sugat.

Ilan ito sa mga personal na pinasubok sa mga mambabatas sa Handa Pilipinas 2024 exhibit sa House of Representatives.

Layon nitong maipakita kung paano matutulungan ng gawang Pinoy ang mga mamamayang maaapektuhan ng sakuna.

– Ulat ni Raphael Bosano, Patrol ng Pilipino